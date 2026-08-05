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Eyüpsultan'da trafikte "Kafanı keserim" tehdidi! Korna çalan sürücünün önünü kesti

Eyüpsultan'da trafikte "Kafanı keserim" tehdidi! Korna çalan sürücünün önünü kesti

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Eyüpsultan'da korna uyarısına öfkelenerek bir aracın önünü kesen sürücü, "Canım burnumda, kafanı keserim" diyerek tehditler savurdu, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Korna Uyarısına Öfkelenip Önünü Kesti

Olay, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken şerit ihlali yaptığı öne sürülen aracı gören bir sürücü korna çalarak uyarıda bulundu. Uyarıya öfkelenen sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek trafiği durdurdu.

"Canım Burnumda, Kafanı Keserim"

Araçtan inen öfkeli sürücü ile önünü kestiği sürücü arasında tartışma çıktı. Saldırganın, diğer sürücüye "Canım burnumda, senin kafanı keserim" diyerek tehditler savurduğu görüldü.

Kadın Yolcu Sakinleştirmeye Çalıştı

Saldırgan sürücünün yanındaki kadın yolcu araya girerek öfkeli adamı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan tehlikeli anlar ve tehditler, mağdur sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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