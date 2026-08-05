Batman'da şüpheli ölüm: Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 20:04

Ekipler Harekete Geçti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Zeynel Bey Türbesi yakınlarındaki Ilısu Baraj Gölü havzasında suda hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği Belirlendi

Ekiplerin sudan çıkardığı kadının Lale Uluç olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Uluç'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Lale Uluç'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.