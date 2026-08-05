Batman'da şüpheli ölüm: Baraj gölünde kadın cesedi bulundu
Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü havzasında hareketsiz yatan Lale Uluç'un yaşamını yitirdiği belirlendi; jandarma ekipleri şüpheli ölüm üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.
Ekipler Harekete Geçti
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Zeynel Bey Türbesi yakınlarındaki Ilısu Baraj Gölü havzasında suda hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimliği Belirlendi
Ekiplerin sudan çıkardığı kadının Lale Uluç olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Uluç'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı
Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı
Lale Uluç'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel