CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Bahçelievler'de korkutan çökme: 5 katlı bina bir anda yıkıldı
Bahçelievler'de korkutan çökme: 5 katlı bina bir anda yıkıldı
Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:34
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Koca Sinan Mahallesi'nde gün içinde boşaltılan 5 katlı binanın akşam saatlerinde çökmesi sonucu ekipler bölgede çalışma başlattı.
SONRAKİ HABER
Eyüpsultan'da trafikte "Kafanı keserim" tehdidi! Korna çalan sürücünün önünü kesti
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Güncel
Bunlar da Var
01:55
Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplarda
05.08.2026
Çarşamba
00:53
Manisa Kula'da acı kaza: Hasan Köroğlu hayatını kaybetti
05.08.2026
Çarşamba
00:40
Diyarbakır'da iş yerinde silahlı saldırı: O anlar güvenlik kamerasında
05.08.2026
Çarşamba
00:48
Şırnak'ta patpat şarampole devrildi: 22 yaşındaki Ayşe Ece hayatını kaybetti, 3 yaralı
05.08.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN