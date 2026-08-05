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Bahçelievler'de korkutan çökme: 5 katlı bina bir anda yıkıldı

Bahçelievler'de korkutan çökme: 5 katlı bina bir anda yıkıldı

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Koca Sinan Mahallesi'nde gün içinde boşaltılan 5 katlı binanın akşam saatlerinde çökmesi sonucu ekipler bölgede çalışma başlattı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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