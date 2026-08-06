Komşusunun av tüfekli saldırısına uğrayan Nedim Özbey hayatını kaybetti!
Adıyaman Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aynı binada oturan komşusunun av tüfekli saldırısına uğrayan Nedim Özbey yaşamını yitirdi. Saçmaların hedefi olan 5 yaşındaki bir çocuğun da yaralandığı olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Komşusu av tüfeğiyle ateş açtı
Olay, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Nedim Özbey, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı binada ikamet eden komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın av tüfeğinden çıkan saçmalar Nedim Özbey'e ve o sırada bina önünde bulunan 5 yaşındaki S.A.E.'ye isabet etti.
Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nedim Özbey, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 5 yaşındaki S.A.E.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Saldırgan komşu her yerde aranıyor
Komşusuna av tüfeğiyle ateş açarak Nedim Özbey'in ölümüne ve bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.