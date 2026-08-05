Güngören'de tavşanı kesip derisini yüzmüştü: Başsavcılık gözaltı kararını duyurdu

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Bahçelievler'de korkutan çökme: 5 katlı bina bir anda yıkıldı

Bahçelievler'de korkutan çökme: 5 katlı bina bir anda yıkıldı

Gözaltına alınan Abdullah U. hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten Adliyeye Sevk Edilecek

Görüntülerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Abdullah U., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Güngören'de sokak ortasında tavşanın derisinin yüzüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı derhal adli soruşturma başlattı.