Güngören'de tavşanı kesip derisini yüzmüştü: Başsavcılık gözaltı kararını duyurdu
Sokakta tavşanın derisini yüzen şüpheli Abdullah U. polis ekiplerince gözaltına alındı, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Sokakta Tavşan Kesen Şahıs Sosyal Medyada Tepki Çekti
Güngören'de sokak ortasında tavşanın derisinin yüzüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı derhal adli soruşturma başlattı.
Başsavcılık Soruşturma Başlattı, Şüpheli Abdullah U. Yakalandı
Görüntülerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Abdullah U., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten Adliyeye Sevk Edilecek
Gözaltına alınan Abdullah U. hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.