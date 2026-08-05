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Güngören'de tavşanı kesip derisini yüzmüştü: Başsavcılık gözaltı kararını duyurdu

Güngören'de tavşanı kesip derisini yüzmüştü: Başsavcılık gözaltı kararını duyurdu

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Sokakta tavşanın derisini yüzen şüpheli Abdullah U. polis ekiplerince gözaltına alındı, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Sokakta Tavşan Kesen Şahıs Sosyal Medyada Tepki Çekti

Güngören'de sokak ortasında tavşanın derisinin yüzüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı derhal adli soruşturma başlattı.

Başsavcılık Soruşturma Başlattı, Şüpheli Abdullah U. Yakalandı

Görüntülerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Abdullah U., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten Adliyeye Sevk Edilecek

Gözaltına alınan Abdullah U. hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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