Maltepespor Başkanı'nın dükkanına 5 el ateş açıldı: 1 yaralı
Maltepe'de Maltepespor Başkanı Can Ildırı'ya ait emlak dükkanı motosikletli şahıslarca kurşunlandı. Saldırıda 18 yaşındaki bir çalışan yaralanırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.
Motosikletli Saldırganlar 5 El Ateş Etti
Olay, saat 20.00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Maltepespor Başkanı Can Ildırı'ya ait emlak dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 el ateş açıldı.
18 Yaşındaki Çalışan Yaralandı
Saldırıda dükkandaki 18 yaşındaki çalışan yaralanırken, Başkan Can Ildırı'nın olay sırasında dükkanda bulunmadığı belirtildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı çalışanı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Daha Önce Tehdit Edildiği İddiası
Öte yandan Can Ildırı'nın husumetlilerinin olduğu ve olay öncesinde bir grup tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Polis ekipleri, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.