Eşme Belediyesinde Şafak Operasyonu

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesindeki iş ve işlemlerde "irtikap" (görevi kötüye kullanarak çıkar sağlama) suçu işlendiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasındaki deliller üzerine hareket geçen Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Başkan ve Eşi Emniyete Götürüldü

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve beraberindeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Belediye Binasında Arama: Dijitallere El Konuldu

Polis ekipleri sadece şahısların ikametlerinde değil, Eşme Belediye binasında da detaylı incelemelerde bulundu. Başkanlık makamı ve ilgili birimlerde yapılan aramalarda, soruşturmaya ışık tutacağı değerlendirilen çok sayıda belge, bilgisayar hard diski ve dijital kayıt koruma altına alındı.

İrtikap Soruşturması Genişliyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin nüfuzunu kullanarak haksız kazanç elde edip etmediğinin çok yönlü olarak araştırıldığı vurgulandı. "İrtikap" suçlamasıyla başlatılan sürecin, ele geçirilen yeni dijital veriler ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda genişleyebileceği öğrenildi. Bölge halkı ve siyasi çevreler, soruşturmanın detaylarını merakla bekliyor.