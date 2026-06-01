Hamile eşini katletmişti: Katil kocadan kan donduran itiraf videosu

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 20:04

Aydın'da Kan Donduran Vahşet: Dehşet Saçıp İtiraf Videosu Çekti!

Aydın'ın Söke ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında kapalı pazar yerinde meydana gelen feci olayda, güpegündüz çifte cinayet işlendi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobile kimliği belirsiz bir kişi tarafından peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1,5 Aylık Hamileydi, Kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, direksiyon başındaki 31 yaşındaki Ercan Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Nurgül Aslan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayeti İşleyip Yakınlarına Video Gönderdi!

Çifte cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, kan donduran bir gerçeğe ulaştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, hayatını kaybeden Nurgül Aslan'ın eşi 29 yaşındaki Erkan Aslan olduğu tespit edildi. Gözü dönmüş katil zanlısının, cinayetleri işledikten hemen sonra cep telefonuyla bir itiraf videosu çektiği ve bu kan donduran görüntüleri yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, çektiği videonun ardından kayıplara karışan firari koca Erkan Aslan'ı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.