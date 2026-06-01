Alkollü sürücü yolcu otobüsünün önünü böyle kesti | VİDEO

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 19:49

Balıkesir'de Trafik Magandalarına Rekor Ceza: Yolcu Otobüsünün Önünü Kesip Dehşet Saçtılar!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece yarısı yaşanan trafik terörü, yolcuların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. E-87 kara yolu Güre ve Akçay mahalleleri mevkisinde seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsü, arkasından gelen bir otomobil tarafından uzun süre tehlikeli şekilde takip edildi.

Otobüsün Önünü Kesip Silecekleri Kırdılar

Güre Mahallesi yakınlarında otobüsün önüne kırarak aracı zorla durduran otomobilden inen 3 şüpheli, yolcuların gözü önünde otobüsün sileceklerine zarar vererek saldırıda bulundu. Otobüs şoförü kapıları kapatarak yoluna devam etmeye çalışsa da magandalar tacizlerini Akçay Otogarı'na kadar ısrarla sürdürdü. İhbar üzerine anında harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri otogarda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

4.11 Promil Alkollü Çıktı: 657 Bin TL Ceza!

Polis ekiplerince yapılan alkol testinde otomobil sürücüsünün tam 4.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip, araçtan inme, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanma suçlarından şüphelilere toplamda 657 bin 719 TL rekor idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, otomobil 60 gün boyunca trafikten menedildi. Yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.