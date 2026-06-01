Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 16:08

İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada kan donduran bir aile içi şiddet olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandığı eski kocası Hakan Büyükata (47) ile kabusu yaşadı. Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye olan ve yanlarına gelen Büyükata, henüz bilinmeyen bir nedenle mağdur kadınla tartışmaya başladı.

Darbedilen Anne Canını Kurtarmak İçin Ateş Açtı

Gözü dönmüş saldırgan Hakan Büyükata, tartışmanın büyümesi üzerine eski eşi Nuray Kalıncı'yı acımasızca darbetmeye başladı. Daireden gelen kavga ve bağrışma sesleri tüm mahallede yankılanırken, uğradığı ağır şiddet karşısında çocuklarını korumak ve kendi canını kurtarmak amacıyla büyük bir çaresizlik yaşayan Kalıncı, evde bulunan silahı eline aldı. Kendisine yönelen amansız şiddeti durdurmak amacıyla tetiği çeken acılı anne, saldırgan eski kocayı vurarak etkisiz hale getirdi.

Komşularına Sığınıp Yardım İstedi

Hakan Büyükata kanlar içerisinde yere yığılırken, yaşadığı şokun ardından evden çıkan Nuray Kalıncı hemen komşularına sığınarak durumu anlattı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese acilen jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dairede yaptığı kontrollerde, vücuduna kurşun isabet eden Büyükata'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, mağdur kadın suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"Kendime ve Çocuklarıma Şiddet Uyguluyordu"

Hayatını kaybeden Hakan Büyükata'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Emniyette ilk ifadesi alınan 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı'nın, cezaevinden yeni çıkan eski eşinin eve gelerek kendisine ve çocuklarına sürekli olarak ağır şiddet uyguladığını, olay günü de darbedilmesi üzerine can güvenliklerini korumak adına bu hamleyi yapmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.