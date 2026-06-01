Sokak ortasında pompalı dehşeti: Kanlı hesaplaşmada 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında çıkan gizemli tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü: Yanındaki tüfekle dehşet saçıp kurşun yağdıran şüpheli olay yerinden kaçtı.

Polatlı'ya bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan Avcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tüfeği Ateşleyip Kan Döktü

Kısa sürede büyüyen ve arbedeye dönen kavga sırasında gözü dönen O.S. isimli şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak namluyu doğrulttu. Şüphelinin peş peşe ateşlemesi sonucu kurşunların hedefi olan E.Ü. kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Saldırgan O.S. ise olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis Firari Saldırganın Peşinde

Silah seslerini duyan ve büyük korku yaşayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, pompalı tüfekle dehşet saçıp kayıplara karışan firari şüpheli O.S.'nin kıskıvrak yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

