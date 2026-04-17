MİT’ten siber şebekeye 'Kilit' operasyon: 9 ilde eş zamanlı baskın 12 gözaltı!

Veri Tacirlerine 9 İlde Şafak Baskını

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süreli takibi sonucu; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK iş birliğiyle düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Ankara merkezli İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri'de belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Vatandaşın Verisini "Bayilik"le Satmışlar

İstihbarat raporlarına göre şebeke, kamu görevlilerinin hesaplarını hedef alan zararlı yazılımlar kullanarak devlet sistemlerine sızdı. Ele geçirilen kişisel verilerin, "bayilik sistemi" adı verilen çok katmanlı bir ağ üzerinden ticari amaçla üçüncü şahıslara ve suç örgütlerine pazarlandığı belirlendi. Siber ekipler, şüphelilerin verileri sorgulamaya imkan tanıyan aktif bir panel üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

Kod Adlı Yazılımcı Mardin'de Yakalandı

Operasyonun en kritik aşaması Mardin'de gerçekleşti. Şebekenin teknik altyapısını kuran ve gizlenmek için kod adı kullanan "beyin takımı" üyesi, saklandığı adreste ele geçirildi. Şüphelinin, elde edilen verileri sadece dolandırıcılık şebekeleriyle değil, aynı zamanda terör örgütleriyle de paylaştığı ortaya çıktı.

Kripto Cüzdanlar ve Dijital Materyaller Mercek Altında

Baskınlarda çok sayıda sunucu, veri depolama aygıtı ve dijital materyale el konulurken, örgütün finans trafiğini yönettiği kripto varlık cüzdanları da incelemeye alındı. Güvenlik kaynakları, siber suç şebekelerine yönelik operasyonların elde edilen yeni bulgular ışığında genişleyerek devam edeceğini vurguladı.