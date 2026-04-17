Ayla öğretmen 6 kurşunla şehit olmuş

6 Kurşunla Gelen Fedakarlık

Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda, matematik öğretmeni Ayla Kara'nın son anına kadar öğrencilerini korumaya çalıştığı kesinleşti. Yapılan incelemelerde; Kara'nın 2'si başından, 3'ü sırtından ve 1'i bacağından olmak üzere toplam 6 kurşunla hedef alındığı belirlendi. Sırtından aldığı yaralar, kahraman öğretmenin saldırı sırasında çocukların üzerine kapandığını kanıtladı.

Doktorlar 1 Saat Boyunca Vazgeçmedi

Saldırı sonrası ağır yaralı olarak HG Hospital Hastanesi'ne kaldırılan Ayla Kara için tıp dünyası seferber oldu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, o kritik süreci şu sözlerle anlattı:

"Hastaneye ulaştığında kalbi durmuştu. Tüm ekip hazır bekliyorduk. 1 saat boyunca kesintisiz kalp masajı yaptık, kan ve sıvı desteği sağladık, akciğerine müdahale ettik. Ancak vücudu yanıt vermedi, maalesef şehit verdik."

"Ev Yaptıracaktık, Mezarı Geldi"

Dün gözyaşları arasında toprağa verilen Ayla öğretmenin eşi Ramazan Kara, eşinin fedakarlığıyla gurur duyduğunu söyledi. Bölgeyi çok seven eşiyle ev yaptırma hayalleri kurduklarını belirten acılı eş, "Hiç hesapta yoktu. Burayı çok severdi, ev yaptıracaktık ama mezarı geldi. Allah onu şehitlik mertebesine ulaştırsın" dedi.

8 Öğrencinin Tedavisi Sürüyor

Ayla öğretmenin kendisini siper ederek kurtardığı değerlendirilen 8 yaralı öğrencinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenci ve Ayla öğretmenin ardından bölgede yas ilan edilirken, adli soruşturma kapsamında ele geçirilen yeni deliller dosyadaki vahameti artırıyor.