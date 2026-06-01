Urfa'da güpegündüz dehşet: 2 kardeş vuruldu!

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 17:18 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 17:19

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı ofisi ortaklaşa kullanan avukat Rıfat Tokdemir ile mali müşavir olan kardeşi Ubeydullah Tokdemir, büroda çalıştıkları sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı baskınına uğradı.

Saldırganlar Kurşun Yağdırıp Kaçtı

Gözü dönmüş saldırganlar, iş yerine girerek iki kardeşe acımasızca ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin hedefi olan Rıfat ve Ubeydullah Tokdemir kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren failler ise olay yerinden hızla kaçarak gözden kayboldu. Ofisten yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu, Soruşturma Başlatıldı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşlere ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, mağdur iki kardeşi ambulanslarla hastaneye yetiştirerek tedavi altına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, olay yerine şerit çekerek detaylı incelemelerde bulundu. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alarak kaçan silahlı saldırgan veya saldırganları kıskıvrak yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.