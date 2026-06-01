Mersin Erdemli'de trafik kazası: 4'ü ağır 6 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 18:03

Erdemli-Karaman Yolunda Şiddetli Çarpışma

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi sınırlarında, Erdemli-Karaman Ayrancı yolu üzerinde bulunan Arslanlı-Kösereli yol ayrımında çift taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 06 EAB 904 plakalı hafif ticari araç ile 33 AYY 234 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, her iki araçta bulunan vatandaşlar darbe aldı.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Profesyonel ekipler olay yerine ulaşmadan önce, çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılarak yol kenarına alınan yaralılara ilk müdahale, kaza kırım noktasına ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Yaralıların 4'ünün Durumu Ağır

Meydana gelen kazada toplam 6 kişinin yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde tamamlanan yaralılar, ambulanslarla ivedilikle Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, tedaviye alınan 6 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan tahkikat ve soruşturma sürüyor.