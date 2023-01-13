Turkuvaz Medya'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışıyla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alındı. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Emine Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Erdoğan, "Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum." dedi. Programın devamında sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumlar ödüllendirildi.