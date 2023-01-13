Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alınıyor. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştiriliyor. Emine Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.