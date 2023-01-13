Haberler Güncel Videoları Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
13.01.2023 19:02 - Son Güncelleme: 13.01.2023 19:03

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:16
'İlk Evim İlk İş Yerim'...
Güncel 00:15
Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı...
Güncel 00:11
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali...
Güncel 01:13
Başkan Erdoğan’dan Rami...
Güncel 04:16
6'lı masada "koltuk" kapmaca!
Güncel 06:02
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık'...
Güncel 00:50
Rami Kışlası dron ile...
Güncel 08:06
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan...
Güncel 07:03
Ukrayna Ombudsmanı Lubinets:...
Güncel 06:34
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan...
Güncel 02:11
Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş...
Güncel 00:32
Enver Aysever Emin Çapa'ya...

Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alınıyor. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştiriliyor. Emine Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA