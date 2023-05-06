TSK'nın en büyük savaş gemisi İzmir'de! TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi

"Vatandaşlar 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu"

232 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanına akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Liman kapısından başlayan ziyaretçi kuyruğu, hafta sonu ve güzel havanın da etkisiyle Gündoğdu Meydanına dayandı.

"Ülkemizin böyle bir donanmaya sahip olması beni duygulandırdı"

Bir Türk genci olarak TCG Anadolu'yu ziyaret ettiklerini söyleyen Ahmet Kırmayüz, "Geminin büyüklüğü beni çok etkiledi. Kızılelma ve Bayraktar TB 3'ü gördük. Ülkemizin böyle bir donanmaya sahip olması beni gururlandırdı" dedi.

"Sebep olanların ayaklarına taş değmesin"

Kıbrıs Gazisi olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Aydoğdu ise TCG Anadolu'yu ziyaret edeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bunun için 'karton' dediler. Biz de merak ettik geldik. Bu geminin yapımına sebep olanların Allah ayaklarına taş değirmesin" diye konuştu.

"4 saattir sıra bekliyoruz"

TCG Anadolu'yu muhteşem olarak tanımlayan vatandaşlardan Adil Şahin de "Tarihimizin en görkemli gemisini göreceğim için çok heyecanlıyım. 3-4 saattir sıra bekliyoruz. Beklediğimize değecek. Yunanistan ve Avrupa korksun bizden. Türkler geliyor" dedi.