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TSK'nın en büyük savaş gemisi İzmir'de! TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi

TSK'nın en büyük savaş gemisi İzmir'de! TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi
06.05.2023 17:37 - Son Güncelleme: 06.05.2023 17:43

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'ya, İstanbul'dan sonra İzmir'de de yoğun ilgi var. Genci yaşlısı binlerce İzmirli, yağışlı havaya rağmen kuyruğa girdi ve milli gurura ortak oldu.

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"Vatandaşlar 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu"

232 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanına akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Liman kapısından başlayan ziyaretçi kuyruğu, hafta sonu ve güzel havanın da etkisiyle Gündoğdu Meydanına dayandı.

"Ülkemizin böyle bir donanmaya sahip olması beni duygulandırdı"

Bir Türk genci olarak TCG Anadolu'yu ziyaret ettiklerini söyleyen Ahmet Kırmayüz, "Geminin büyüklüğü beni çok etkiledi. Kızılelma ve Bayraktar TB 3'ü gördük. Ülkemizin böyle bir donanmaya sahip olması beni gururlandırdı" dedi.

İzmir uyanıyor! TCG Anadolu 'ya yoğun ilgi...

"Sebep olanların ayaklarına taş değmesin"

Kıbrıs Gazisi olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Aydoğdu ise TCG Anadolu'yu ziyaret edeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bunun için 'karton' dediler. Biz de merak ettik geldik. Bu geminin yapımına sebep olanların Allah ayaklarına taş değirmesin" diye konuştu.

İzmir uyanıyor! TCG Anadolu 'ya yoğun ilgi...

"4 saattir sıra bekliyoruz"

TCG Anadolu'yu muhteşem olarak tanımlayan vatandaşlardan Adil Şahin de "Tarihimizin en görkemli gemisini göreceğim için çok heyecanlıyım. 3-4 saattir sıra bekliyoruz. Beklediğimize değecek. Yunanistan ve Avrupa korksun bizden. Türkler geliyor" dedi.

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