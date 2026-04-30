TOKİ 5 Bin TL iadeleri başladı

TOKİ İstanbul kuralarında ismi çıkmayan vatandaşlar için geri sayım bitti. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL'lik teminat tutarları kura çekilişinin ardından yaklaşık 5 iş günü içinde, en geç bir haftada banka hesaplarına iade ediliyor Ödemeler, başvurunun yapıldığı banka üzerinden geri alınabiliyor.

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

TOKİ sosyal konut projelerinde kura süreci tamamlanırken, konut hakkı elde edemeyen vatandaşlar için başvuru ücretlerinin iade süreci başladı. Yatırılan 5 bin TL'lik bedeller kura sonuçlarının açıklanmasının ardından ortalama 5 iş günü içinde en geç 1 hafta içerisinde başvuru yapılan bankalar aracılığıyla eksiksiz şekilde geri ödeniyor. İstanbul için kura süreci dün itibarıyla tamamlandı. İadeler bu hafta içinde hesaplara geçecektir.

İADELER NASIL YAPILIYOR?

Başvuru ücretleri vatandaşların başvuru sırasında tercih ettiği banka üzerinden iade ediliyor. Bankaya göre yöntemler değişebilse de genellikle şu kanallar kullanılabiliyor:

Banka şubeleri

Mobil ve internet bankacılığı

ATM'ler (kartsız işlem menüsü)

Bankaların online iade sistemleri

Bu seçenekler sayesinde birçok kişi şubeye gitmeden işlemini tamamlayabiliyor.

Halkbank'tan online iade kolaylığı

Halkbank TOKİ başvuru iadeleri için özel bir online sistem sunuyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve başvuruda kullandıkları telefon numarasıyla sisteme giriş yaparak kısa sürede iade talebi oluşturabiliyor. Böylece fiziksel olarak şubeye gitmeye gerek kalmadan süreç tamamlanıyor.

İADE ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

İade sürecinde bazı önemli detaylar bulunuyor: Ödeme yapılacak IBAN, başvuru sahibine ait olmalı. Başka bir kişinin hesabına ödeme yapılmıyor. Yatırılan 5 bin TL ise herhangi bir kesinti olmadan iade ediliyor. Vatandaşların süreci sorunsuz takip edebilmesi için hem TOKİ'nin resmi duyurularını hem de ilgili bankaların bilgilendirmelerini düzenli olarak kontrol etmesi öneriliyor.

7 SORUDA TOKİ İADESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

1. TOKİ başvuru ücreti iadeleri ne zaman yapılır?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri belirlenir. Hak sahibi olamayanlar için iade süreci genellikle kura tarihinden itibaren 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde başlar. Banka yoğunluğu veya resmi tatiller bu süreyi birkaç gün değiştirebilir.

2. Halkbank üzerinden iade işlemini nasıl yapabilirim?

Halkbank müşterileri iadelerini üç farklı yolla alabilir:

Online Ekran: Halkbank internet sitesi veya mobil uygulamasındaki "TOKİ Başvuru İade" ekranına T.C. Kimlik No ve telefon bilgisiyle giriş yaparak, kendi adınıza kayıtlı bir IBAN tanımlayabilirsiniz.

ATM: Kartsız işlem menüsünden "TOKİ Başvuru İade" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Şube: Kimliğinizle birlikte doğrudan banka şubelerinden işlem yapabilirsiniz.

3. Ziraat Bankası'nda iade süreci otomatik mi ilerliyor?

Ziraat Bankası genellikle süreci daha otomatik yönetir:

Bankada aktif bir vadesiz hesabınız varsa, ücretiniz bu hesaba otomatik olarak aktarılır.

Eğer bankada hesabınız yoksa, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine kimliğinizle giderek parayı nakit olarak çekebilirsiniz.

4. Emlak Katılım iade işlemleri için hangi bilgiler gereklidir?

Emlak Katılım üzerinden iade alırken; başvuru sırasında beyan ettiğiniz T.C. Kimlik Numarası ve cep telefonu numarası gereklidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra telefonunuza gelecek olan SMS doğrulama kodunu onaylamanız şarttır. İşlemi web sitesi veya ATM üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

5. Başka birinin IBAN numarasını iade için verebilir miyim?

Güvenlik kuralları gereği, iade yapılacak IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibi adına kayıtlı olması gerekmektedir. Başka birine (eş, çocuk veya akraba dahil) ait IBAN numaralarına iade işlemi gerçekleştirilemez.

6. İade durumumu e-Devlet üzerinden nasıl takip ederim?

e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra:

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın. "Konut/İş Yeri Başvuru" hizmetini seçin. Bu ekranda başvurunuzun güncel durumunu (Hak Sahibi Olamadı, İade Edildi vb.) ve iadeye dair detayları görüntüleyebilirsiniz.

7. Kura sonuçlandı ama iade ekranında 'kayıt bulunamadı' yazıyor, ne yapmalıyım?

Bu durum genellikle banka sistemlerine verilerin henüz düşmemesinden kaynaklanmaktadır. Kura çekiminden sonraki 5. iş gününe kadar bekleyip işlemi tekrar deneyebilirsiniz.