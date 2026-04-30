1 Mayıs’ta ulaşım müjdesi: Üç büyük şehirde raylı sistemler ücretsiz!
Bakan Uraloğlu, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararın detaylarını paylaşırken, ulaşımda erişilebilirliği artırmayı ve bayram coşkusuna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında İstanbul’un can damarı Marmaray’ın yanı sıra yeni açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı da yer alıyor. İzmir’in ulaşım yükünü sırtlayan İZBAN ve Ankara’nın doğu-batı aksındaki Başkentray da 1 Mayıs boyunca ücretsiz olacak.