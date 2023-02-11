TİP'siz Ahmet Şık'tan alçak sözler: Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla sahada çalışmalarına başlayan devlet, milletle el ele vererek yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Muhalef afetzedelere yardım etmek bir yana karalama kampanyalarıyla, sahadaki ekipleri de engellemeye çalışıyor. Yaptıkları açıklamalarla rezaleti her gün büyüten muhalefet temsilcilerine TİP Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Şık, Halk Tv'de katıldığı canlı yayından yardımların yetersiz kaldığını öne sürerek, "Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" diyerek tam anlamıyla zıvanadan çıktı.