Aynı enkazdan 5 kişiyi kurtaran ekip Takvim.com.tr'ye konuştu: "83. saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu"

Sunucu-Editörümüz Fatma Gül, 5 kişiyi enkazdan çıkaran ekiple özel bir röportaj gerçekleştirdi.



83 yaşında alzheimer hastası yaşlı bir kadını kurtardıklarını belirten Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı Sema Kızılarslan, "Biz yandaki enkazda çalışıyorduk, dedilerki "ses geliyor" bir iki arkadaş yukarı çıkmıştı. Sonradan ses geldiğini tespit ettik, teyzemiz bir kolonla koltuk arasındaydı, ağırlık olmasın diye sağlık ekibimizden 2 kişi çıktı."



"Teyzemizin durumu iyiydi ama ayaklarında biraz çekme sıkıntısı vardı. Sağlık ekibimiz sedyeye bağladı kendisini hemen birinci kattan koridor oluşturduk aldık kendisini. Teyzemiz alzehimer hastası adı Çiçek'di. Aşağıdan bize bir çiçek açacak dedik ve gerçekten bir çiçek açtı o anda. 80 saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu. Mutluluktan ağladığımız bir andı o gün. İnşallah yine bir umut vardır yine çiçekler açar." dedi.