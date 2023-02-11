Haberler Güncel Videoları Aynı enkazdan 5 kişiyi kurtaran ekip Takvim.com.tr'ye konuştu: "83. saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu"

Aynı enkazdan 5 kişiyi kurtaran ekip Takvim.com.tr'ye konuştu: "83. saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu"

Aynı enkazdan 5 kişiyi kurtaran ekip Takvim.com.tr'ye konuştu: "83. saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu"
11.02.2023 11:55 - Son Güncelleme: 11.02.2023 12:08

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihi tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti. Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş bölgedeki son durumu anbean aktarıyor.

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Sunucu-Editörümüz Fatma Gül, 5 kişiyi enkazdan çıkaran ekiple özel bir röportaj gerçekleştirdi.


83 yaşında alzheimer hastası yaşlı bir kadını kurtardıklarını belirten Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı Sema Kızılarslan, "Biz yandaki enkazda çalışıyorduk, dedilerki "ses geliyor" bir iki arkadaş yukarı çıkmıştı. Sonradan ses geldiğini tespit ettik, teyzemiz bir kolonla koltuk arasındaydı, ağırlık olmasın diye sağlık ekibimizden 2 kişi çıktı."


"Teyzemizin durumu iyiydi ama ayaklarında biraz çekme sıkıntısı vardı. Sağlık ekibimiz sedyeye bağladı kendisini hemen birinci kattan koridor oluşturduk aldık kendisini. Teyzemiz alzehimer hastası adı Çiçek'di. Aşağıdan bize bir çiçek açacak dedik ve gerçekten bir çiçek açtı o anda. 80 saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu. Mutluluktan ağladığımız bir andı o gün. İnşallah yine bir umut vardır yine çiçekler açar." dedi.

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