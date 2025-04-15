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Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Şam’a gidecek! Türkiye ile Suriye arasında yeni yol haritası masada
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Şam'a gidecek! Türkiye ile Suriye arasında yeni yol haritası masada

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:35:22

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla yarın Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, Suriye'nin ekonomik kalkınmasında işbirliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin geliştirilmesi ve özgür Suriye'nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları görüşülecek. Ticaret, gümrükler, ulaştırma, yatırımlar, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı ziyarette, Ticaret Bakanı Bolat da muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

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