17 yaşındaki çocuk saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 13:10

Telefondaki Tartışma Sokakta Kavgaya Dönüştü

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.29 yaşındaki Saffet K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine telefondaki şahıs, yanına 17 yaşındaki bir arkadaşını da alarak Saffet K.'nin bulunduğu adrese gitti. Tarafların sokak ortasında yüz yüze devam eden tartışması, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Çocuk Saldırgan Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı

Kavganın harareti yükseldiği sırada, Saffet K.'nin tartıştığı kişinin yanında gelen 17 yaşındaki çocuk saldırgan, beraberinde getirdiği pompalı tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Saffet K., bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Saffet K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

17 Yaşındaki Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Saldırının ardından yanındaki tüfekle birlikte olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki incelemelerin ardından, pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen 17 yaşındaki A.C.C. ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan çocuk şüpheli, gerekli adli işlemlerinin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.