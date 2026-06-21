CANLI YAYIN
Geri
Adana'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı: O anlar kamerada

Adana'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı: O anlar kamerada

Eğner Köprüsü üzerinde yürürken bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek suya düşen kadın, bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinin titiz çalışmasıyla güvenli alana çıkarıldı. Olayda yaralanan 1 kişinin sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar Fark Etti, Ekipler Seferber Oldu

Olay, Aladağ ilçesine bağlı Eğner Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden geçmekte olan bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek nehre düştü. Kadının suya düştüğünü ve akıntıda mahsur kaldığını fark eden çevredeki duyarlı vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Zamana Karşı Yarıştı

Kısa sürede nehir kıyısına ve köprü çevresine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, suyun içindeki kadına ulaşmak için hemen çalışma başlattı. Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle nehre düşen kadın, güvenli bir şekilde sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Fethiye’de kapı gıcırtısı kavgası can aldı: Komşu dehşeti kamerada
Fethiye’de kapı gıcırtısı kavgası can aldı: Komşu dehşeti kamerada
Isparta'daki kazada çok sayıda yaralı var
Isparta'daki kazada çok sayıda yaralı var
Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı
Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle