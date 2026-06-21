Adana'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 13:23

Vatandaşlar Fark Etti, Ekipler Seferber Oldu

Olay, Aladağ ilçesine bağlı Eğner Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden geçmekte olan bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek nehre düştü. Kadının suya düştüğünü ve akıntıda mahsur kaldığını fark eden çevredeki duyarlı vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Zamana Karşı Yarıştı

Kısa sürede nehir kıyısına ve köprü çevresine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, suyun içindeki kadına ulaşmak için hemen çalışma başlattı. Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle nehre düşen kadın, güvenli bir şekilde sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı.