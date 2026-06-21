Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Halkalı-Arnavutköy hattı ilk günde rekor kırdı!

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 13:04

Dev Ring Hattı Tamamlandı: Türkiye'nin En Uzunu ve En Hızlısı

Halkalı-Arnavutköy etabının hizmete girmesi, İstanbul genelindeki devasa bir projenin de son halkası oldu. Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattına entegre olan yeni bölümle birlikte, toplam 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki dev ring tamamlandı. Bakan Uraloğlu, bu entegrasyonla beraber tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise sayılı büyük hatlarından birini İstanbul'a kazandırdıklarını vurguladı. Hat genelinde Gayrettepe ile Halkalı arasındaki tüm güzergahta aynı gün seyahat eden toplam yolcu sayısı ise 44 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz Hizmet Verecek

İstanbullulara bir de müjde veren Bakan Uraloğlu, açılışı yapılan Halkalı-Arnavutköy hattının 31 Temmuz tarihine kadar vatandaşlar tarafından tamamen ücretsiz olarak kullanılabileceğini açıkladı.

5 Yeni İstasyon 1,5 Milyon Vatandaşı Bağlıyor

Projenin 22 kilometrelik bu son etabında; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonları olmak üzere 5 yeni durak hizmete açıldı. Yeni açılan istasyonlar sayesinde özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın, aktarmasız olarak Halkalı ile Gayrettepe arasında doğrudan seyahat etme imkanına kavuştuğu belirtildi.

Halkalı-Gayrettepe Arası Sadece 57 Dakika

Yeni hat; Kayaşehir istasyonunda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosuna, Olimpiyatköy istasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosuna, Halkalı Stadı istasyonunda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosuna bağlandı. Hattın ana merkezi konumundaki Halkalı istasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları, Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrosu ve Marmaray ile tam entegrasyon sağlandı.

Yapılan bu geniş entegrasyon zinciri sayesinde ilçeler arası yolculuk süreleri de ciddi oranda kısaldı. Yeni tarifeye göre yolculuk süreleri şu şekilde güncellendi: