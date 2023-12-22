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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 20:38 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 20:47

THY'de sefer iptalleri! İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu

Son dakika haberi... THY'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı varış ve çıkışlı toplam 41 sefer yarınki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

"41 SEFERİMİZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE İPTAL OLMUŞTUR "

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. "

BU LİNKE TIKLAYARAK İPTAL EDİLEN SEFERLERE ULAŞABİLİRSİNİZ...

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