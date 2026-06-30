Seyir halindeki servis aracı şarampole devrildi: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 20:33

Lastiği Patlayan Araç Kontrolden Çıktı

Ankara istikametine doğru seyir halinde olan servis aracının lastiği, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aniden patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, savrularak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Şarampole devrilen servis aracından çıkarılan 5 yaralıya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan servis aracının çekici yardımıyla bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.