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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023, 00:42 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 00:48

MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın Kuzeyi’nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, yaralanan 4 askerimizden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın Kuzeyi'nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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