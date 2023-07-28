PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 18:32 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 18:35

Terör örgütü DEAŞ'ın kritik ismi Amasya'da yakalandı!

Amasya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Lübnan uyruklu A.A. gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahsın Amasya'da yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ VİDEO
Bakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşı Szijarto ile görüştü!
28.07.2023Cuma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’i kabul etti
28.07.2023Cuma
Bakan Fidan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti!
28.07.2023Cuma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanı'nda eylemciler tarafından protesto edildi
28.07.2023Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’dan ortak açıklama
28.07.2023Cuma
Bunlar da Var
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş farkı ödemesi bugün başlıyor 01:33
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
28.07.2023Cuma
SON DAKİKA I Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na yeni isimler atandı! 00:55
Merkez Bankası'na kritik atamalar!
28.07.2023Cuma
AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu: İmamoğlu’nu siyaseten döverler Muharrem İnce’den beter ederler 10:13
Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!
28.07.2023Cuma
İsmail Saymaz CHP’nin neden iktidara gelemeyeceğini anlattı: AK Parti o gün bugündür dövüyor sizi 01:27
İsmail Saymaz CHP'nin neden iktidara gelemeyeceğini anlattı!
28.07.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA