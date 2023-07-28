Zoom ifşasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halk TV’ye genel merkezden akan parayı kesmesiyle birlikte CHP’nin fondaş medyası etiketinden paçayı kurtarmak isteyen Enver Aysever, "Halk TV'nin tapusu CHP'dedir" sözleriyle bomba açıklamalarda bulunmuştu. Aysever, kanalın Uğur Dündar aracılığıyla CHP’li belediyeleri haraca bağlayıp tehdit ettiğini söylemişti. Aysever bugünkü açıklamalarında Ekrem İmamoğlu için, “Ekrem İmamoğlu solcular için dert. Hiç istemeyeceği ve güvenmeyeceği birisi” dedi. Öte yandan seçim öncesi Kılıçdaroğlu safında yer alan Aysever, yaşanan son olayların ardından CHP Liderine de isyan etti. Aysever, "Hepimize sus içinde tut dediler. Tuttuk da ne oldu? Kaprislerinizden bıktık” dedi.