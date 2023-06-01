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SON DAKİKA I Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti!

SON DAKİKA I Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti!
01.06.2023 23:34

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SON DAKİKA I Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti

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Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, tirajı yüksek birçok gazetede görev alan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.

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İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı.

Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı.

1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.Türkiye'de yayınlanan büyük gazetelerin birçoğunda çalıştı.

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