SON DAKİKA I Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti!

Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, tirajı yüksek birçok gazetede görev alan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.

İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı.



Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı.



1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.Türkiye'de yayınlanan büyük gazetelerin birçoğunda çalıştı.

Rüzgar Gibi Geçti

Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Birey Yayıncılık, İstanbul 2005

İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak

Türkiye Üzerine Pazarlıklar

Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, Birey Yayıncılık

Turgut Özal'ın Anıları, Sabah Kitapları