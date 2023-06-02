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80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman kameralar karşısında zor anlar yaşıyor! İşte o anlar...

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman kameralar karşısında zor anlar yaşıyor! İşte o anlar...
02.06.2023 20:36 - Son Güncelleme: 02.06.2023 20:39

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80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman kameralar karşısında zor anlar yaşıyor. İşte o anlar...

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü. Biden'ı korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

BU İLK DEĞİL

Biden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi. Biden geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşmüştü. ABD Başkanı Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.

TEKRARDAN ADAY OLACAK

81 yaşında olmasına rağmen ABD'nin aktif başkanlık görevini yürüten Biden, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.

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