Çanakkale'de kamyonete çarpan otomobilin tavanı koptu

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 19:32

Sollama Yaparken Kamyonete Çarptı

Çanakkale istikametinden Çan yönüne doğru seyir halinde olan İbrahim K. yönetimindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde aynı istikamette ilerleyen Mehmet B. idaresindeki 17 YB 886 plakalı kamyoneti sollamak istedi.

Çarpışmanın Şiddetiyle Otomobilin Tavanı Koptu

Sollama manevrası sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki kamyonetin kasasına arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddeti o kadar büyüktü ki, otomobilin üst tavanı yerinden tamamen koparak yola savruldu. Adeta demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü İbrahim K. ile araçta yolcu konumunda bulunan eşi Hülya K. ve çocukları Deniz ile Eyüp Ali K. araç içinde sıkışarak yaralandı.

2 Yaralının Durumu Ağır

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.