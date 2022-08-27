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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’li diplomatın sarhoş görüntülerini dalga geçerek paylaştı: ‘’Bizimle savaşmak yorucu iştir’’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’li diplomatın sarhoş görüntülerini dalga geçerek paylaştı: ‘’Bizimle savaşmak yorucu iştir’’
27.08.2022 22:56 - Son Güncelleme: 27.08.2022 22:57

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Diploması tarihinde bir ilk gerçekleşti. Rusya, ABD'yi fena tiye alarak, Moskova'da görev yapan ABD'li diplomatın sarhoş olduğu görüntülerini müzik eşliğinde paylaşarak dalga geçti. Yayılanan videoda ayakta duramayan diplomatın sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığı görülürken Rusya'dan yapılan açıklamada, Gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir" dedi.

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