"Topla-Dağıt" Karteli Mercek Altında

Rekabet Kurumu, tüketici elektroniği piyasasını sarsan soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemelerde; MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar'ın, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla fiyat ve satış bilgilerini paylaştığı belirlendi. Kurum, MediaMarkt'ın bir aracı üzerinden rakiplerine veri aktararak "topla-dağıt karteli" oluşturduğuna hükmetti.

330 Milyon TL İdari Para Cezası

Soruşturma sürecinde diğer paydaşlar olan Vatan Bilgisayar ve Teknosa "uzlaşma" usulüyle süreci tamamlarken, MediaMarkt için karar ağır oldu. Kurul, rekabetin ihlal edildiği gerekçesiyle şirkete tam 330 milyon Türk lirası tutarında ceza kesti. Kararın, piyasadaki fiyat istikrarını bozmaya yönelik girişimlere karşı emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Topla-Dağıt Karteli Nedir?

Piyasada rekabeti engelleyen bu yöntem, rakip firmaların doğrudan bir araya gelmek yerine ortak bir tedarikçi veya aracı üzerinden birbirlerinin fiyat, stok ve kampanya bilgilerine ulaşması anlamına geliyor. Bu sayede firmalar, fiyatları serbest piyasa yerine ortak çıkarlar doğrultusunda belirleyerek tüketici aleyhine hareket ediyor.

Hedef: Tüketiciyi ve Rekabeti Korumak

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın temel amacının fiyatların haksız yere yükselmesini engellemek olduğu vurgulandı. Kurum, tüketicinin daha uygun fiyatlı ürünlere ve şeffaf bir pazara erişimini sağlamak adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.