82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'de yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan kızı Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi ve iddialarını dile getirdi.

BÜTÜN LAMBALAR AÇIKTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Mart 2026 tarihli yayınında Elif Aktaş, annesinin ölmeden önce ablası ve ağabeyi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Birgün Aktaş, annesine çorba yapmaya gittiğinde bütün lambaların açık olduğunu ve babasının odasının normalde kilitli olmasına rağmen açık olduğunu anlattı.

"BURNUNDAN VE AĞZINDAN KAN GELMİŞTİ"

Annesine yaklaştığında"Burnundan ve ağzından kan gelmişti. Önce kardeşim Murat Aktaş, ardından sağlık ekiplerini aradım" dedi. Sağlık ekipleri, Yaşar Aktaş'ın "5–6 saat önce ölmüş" olduğunu belirtti.

"İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Olayın ardından halı ile ilgili tartışmalar yaşandı. Halının olay yerinden kaldırıldığı ve balkondan atıldığı iddialarına Birgün Aktaş,"8 metrekare halı nasıl atılır balkondan? Bana balkondan at dediler. İddiaları reddediyorum" yanıtını verdi.

ÇOCUKLARI BİLEZİKLERİNİ ALDI İDDİASI

Şüpheli şekilde ölü bulunan Yaşar Aktaş, bileziklerinin durumu da tartışma konusu oldu. Elif ve Nilgün Aktaş, ablası Birgün ve kardeşi Murat'ın bilezikleri aldığını öne sürdü.

"OTOPSİYE GÖNDERİRDİM"

Nilgün Hanım ise iddiaları reddederek, "Ben doktora bu şüpheli ölüm olabilir, bir bardak kan akmış dedim ama doktor kalp krizi olduğunu söyledi"ifadelerini kullandı. Şevki Hoca ise, "Bu kadar kan gelmesi ölüde şüpheli durumu düşündürür. Ben olsaydım otopsiye gönderirdim"yorumunu yaptı.

NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 18 Mart 2026 tarihli yayınında, Yaşar Aktaş'ın kızı Elif ile ablası Bilgün Hanım karşı karşıya geldi. Taraflar, annelerinin ölümü ve mal varlığı üzerinden birbirlerini suçladı. Elif Aktaş, annesinin ölmeden bir gün önce ablası tarafından "Seni balkondan atacağım, öldüreceğim, merdivenden iteceğim"şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü. Bilgün Hanım, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, "Hiç kabul etmiyorum"dedi.

BAKIM MAAŞI TARTIŞMALARI

Olay yerindeki kanlı halının kaldırıldığı ve diğer kardeşlerin annesinin otopsi yapılmasına karşı çıktığı iddia edildi. Kardeşler arasındaki husumetin temelinde mal varlığı ve bakım maaşı tartışmaları olduğu vurgulandı. Bilgün Hanım, annesinin maaşını aldığını ancak bakım parası için başvuru yapmadığını söyledi. Elif Aktaş ise maaşın kardeşler tarafından kullanıldığını iddia etti.

"KARDEŞİMLE 15 YILDIR KONUŞMUYORUM"

Programda, Yaşar Aktaş'ın hastaneye getirildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ekranlara geldi. Görüntülerde ailenin panik anları ve yaşananlar detaylıca gösterildi. Murat Aktaş ise canlı yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi ve, "Ambulans ile gelen görevli kişiler annemin yaklaşık 6 saat önce yüksek tansiyon hapına bağlı beyin kanaması geçirip öldüğünü söylediler. Kardeşimle 15 yıldır konuşmuyorum"dedi.