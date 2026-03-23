Konya'da yolcu otobüsü virajda devrildi: Çok sayıda yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yağışlı havada ıslak zeminde virajda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza yerinden ilk görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Konya-Antalya karayolu Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Metro Turizm yolcu otobüsü, yağış nedeniyle zeminin ıslak olduğu yolda virajda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken soruşturma başlatıldı. Yaralı sayısı ve durumlarına ilişkin detaylı bilginin ilerleyen saatlerde geleceği öğrenildi.