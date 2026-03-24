Mardin'de kardeşler arasında silahlı kavga: Ergin Karçı hayatını kaybetti, 1 gözaltı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ergin Karçı hayatını kaybetti. Jandarma, Karçı'nın kardeşini gözaltına alırken soruşturma sürüyor. Olay yeri görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kardeşler arasında silahlı kavga

Mazıdağı ilçesinde kardeşler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Ergin Karçı (33), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Karçı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kardeş gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri, Karçı'nın ismi öğrenilemeyen 1 kardeşini gözaltına aldı. Ergin Karçı'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.