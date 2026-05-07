İstanbul’da metrobüs yangını! Şişli’de dumanlar gökyüzünü kapladı

Olay, Şişli'de metrobüs hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki metrobüsün motor kısmında, Okmeydanı Hastane durağına yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdururken, vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

İtfaiye kısa sürede ulaştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metrobüs yolunda trafiğin aksamasına neden olan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması başlattı.

İnceleme başlatıldı

Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda metrobüsün motor kısmında ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla teknik inceleme başlatılırken, metrobüs seferleri aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.