Damat cinayetinde yeni perde! Görüntülü konuşmadaki o sözler tüyleri diken diken etti

İstanbul Kağıthane'de dün yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan aile faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'yi silahla yaralayan, ardından araya giren kayınvalidesi Delal A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Rüzgar E.'nin olaydan kısa süre önce ailesiyle yaptığı görüntülü konuşma ortaya çıktı. Kayıtlarda şahsın, yaşanacakları adeta önceden haber verdiği görüldü.

"Bu çocuk yetim kalacak"

Ortaya çıkan görüntülerde, 33 yaşındaki Rüzgar E.'nin eşine ve küçük kızına yönelik ürperten ifadeler kullandığı belirlendi. Kayınvalidesine mesaj gönderen öfkeli kocanın, "Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. O çocuk yetimhanede büyüyecek diyorum sana" diyerek tehditler savurduğu anlar kayıtlara yansıdı.