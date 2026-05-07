Ardahan’da askeri araç şarampole yuvarlandı! 2 astsubay yaralı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savrulan askeri araçta bulunan 2 rütbeli personel yaralandı; jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Olay, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan 38 yaşındaki Mustafa T. ve 27 yaşındaki Nurullah Ş. isimli astsubaylar, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

İnceleme başlatıldı

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, aracın yoldan çıkış sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

