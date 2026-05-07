Başkan Erdoğan ve Tebbun’dan dev imza: Hedef 10 milyar dolar!

Türkiye, Afrika kıtasındaki en önemli stratejik ortaklarından biri olan Cezayir'in Cumhurbaşkanı Tebbun ve beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladı. Zirvede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarını daha ileriye taşıyacak tarihi kararlar alındı. Sanayiden madenciliğe, inşaattan altyapı çalışmalarına kadar birçok kritik sektörde yeni iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Enerji ve savunmada dev iş birliği

Görüşmelerin en önemli maddelerinden biri enerji güvenliği oldu. Doğal gaz alanındaki uzun vadeli ortaklığın her geçen gün güçlendiği vurgulanırken, yenilenebilir enerji ve savunma sanayii alanında da kapasitenin artırılması konusunda mutabık kalındı. Ayrıca Türkiye, Cezayir'in tarımsal refahına ve gıda güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

Ticarette 10 milyar dolar hedefi

Ekonomik ilişkilerde çıta yükseltildi; iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar olarak ilan edildi. Bölgesel meselelerin de ele alındığı zirvede, Filistin davasına verilen ortak destek ve iki devletli çözüm vizyonu bir kez daha dünyaya ilan edildi. Önümüzdeki dönemde Cezayir ile başta enerji ve tarım olmak üzere iş birliklerinin artarak süreceği belirtildi.