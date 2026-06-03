Müge Anlı'da akılalmaz olay: 504 Bin TL'lik bilinçaltı temizliği tuzağı!

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 14:48 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 14:49

Tuğba Nur, "bilinçaltı temizliği" adı altında İnci Gürgül tarafından yaklaşık 504 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Tuğba Hanım, daha önce farklı kişilerden de benzer seanslar aldığını, zamanla bu sisteme inandığını ve yüksek miktarlarda ödeme yaptığını anlattı. Programda, bilinçaltı temizliği adı verilen uygulamaların seans ücretleri ve yöntemleri tartışıldı. Tuğba Hanım, karanlık bir ortamda yapılan seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini ifade etti.