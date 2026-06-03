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Müge Anlı'da akılalmaz olay: 504 Bin TL'lik bilinçaltı temizliği tuzağı!

Müge Anlı'da akılalmaz olay: 504 Bin TL'lik bilinçaltı temizliği tuzağı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuğba Nur, "bilinçaltı temizliği" vaadiyle İnci Gürgül tarafından yaklaşık 504 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Karanlık odada yapılan seansların detayları ekran başındakileri şoke etti.

Tuğba Nur, "bilinçaltı temizliği" adı altında İnci Gürgül tarafından yaklaşık 504 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Tuğba Hanım, daha önce farklı kişilerden de benzer seanslar aldığını, zamanla bu sisteme inandığını ve yüksek miktarlarda ödeme yaptığını anlattı. Programda, bilinçaltı temizliği adı verilen uygulamaların seans ücretleri ve yöntemleri tartışıldı. Tuğba Hanım, karanlık bir ortamda yapılan seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini ifade etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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