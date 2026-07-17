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Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu: 19 gözaltı

Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu: 19 gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, spor camiasını yakından ilgilendiren önemli bir adli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, adli makamlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, bahis şikesi ve sporda şiddet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin önemli bulgular elde edildiğini ve 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gürlek, sporun güvenilirliğini zedeleyen her türlü şaibeli yapı ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.

Futbol

Bakan Gürlek'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır.

Bakan Gürlek'in paylaşımı

2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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