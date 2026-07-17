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İznik'te TIR akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü
İznik'te TIR akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:18
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Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü bir TIR akaryakıt istasyonuna daldı. Pompaları devirip markete giren TIR, 1 kişinin ölümüne yol açtı.
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