Haberler Güncel Videoları Ordu'da sır olay! Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu: Şahsın 25 yaşında bir erkek olduğu anlaşıldı

Ordu'da sır olay! Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu: Şahsın 25 yaşında bir erkek olduğu anlaşıldı

Ordu'da sır olay! Kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu: Şahsın 25 yaşında bir erkek olduğu anlaşıldı
08.06.2023 11:45

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:18
İYİ Parti'den istifa eden...
Güncel 01:03
Bayraktar KIZILELMA'nın 11....
Güncel 04:31
TBMM'de devir teslim Töreni!...
Güncel 13:38
SON DAKİKA I Yeni TBMM Başkanı...
Güncel 01:41
Yunanistan'da "Mavi Vatan"...
Güncel 01:01
Başkan Erdoğan açıkladı!
Güncel 00:29
Dışişleri Bakanı Hakan...
Güncel 07:36
Milli Eğitim Bakanlığı'nda...
Güncel 01:29
Depremzedeleri kapı dışarı...
Güncel 00:37
CHP'den beyin yakan hesap!...
Güncel 47:51
HÜDA PAR Genel...
Güncel 01:55
Yeni dönemin ilk kabine...

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde deniz kenarında duran ceseti gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İlk incelemelere göre şahsın 25 yaşında bir erkek olduğu anlaşıldı. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Videoları

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz kenarında cansız şekilde duran erkek şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerini kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, alanda çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunmayan şahsın 25 yaşlarında bir erkek olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hayatını kaybeden şahsın kimliği henüz tespit edilemezken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA