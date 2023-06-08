Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz kenarında cansız şekilde duran erkek şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerini kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, alanda çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunmayan şahsın 25 yaşlarında bir erkek olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hayatını kaybeden şahsın kimliği henüz tespit edilemezken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.