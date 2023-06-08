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Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü! Atına sopa ile işkence etti

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü! Atına sopa ile işkence etti
08.06.2023 13:25

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Bursa’da yürekleri sızlatan bir görüntü kayda alındı. Bir vatandaş gündüz vakti kendisini çeken ata işkence yaptı.

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Bursa'da bir vatandaş gündüz vakti kendisini çeken ata işkence yaptı.

Şahısın sopa ile atın yüzüne vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde gündüz vakti bir kişi kendisini çeken ata işkence yaptı.

Eline aldığı sopa ile atın yüzüne vuran kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polise haber verdi.

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