Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest kalınca ilk oraya gitti: Sana nasıl kıydılar?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesine ulaştı. Nevzat ve Salim'in sürekli bir arada olduklarını belirten Güran, "Aralarından su sızmazdı, beraber yemek yerlerdi." ifadelerini kullandı. Güran, kardeşine borcu olmadığını ifade ederken eşi ve Salim Güran arasındaki yasak aşk iddialarına ilişkin soruya da cevap verdi. Arif Güran'ın gece saatlerinde serbest kaldıktan sonra Narin'in mezarına gittiği öğrenildi. Peki, orada neler yaşandı? Baba ne dedi?