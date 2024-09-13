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Yüksel Güran’ın tutuklanmadan önceki ifadeleri ortaya çıktı
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Yüksel Güran’ın tutuklanmadan önceki ifadeleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 14:41 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 14:51

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tüm şüpheler amca Salim Güran'ın üzerinde toplanırken anne Yüksel Güran'ın ifadelerindeki çelişkiler savcılık makamının dikkatinde kaçmadı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında anneyle ilgili soru işaretlerine dikkat çeken Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Narin'i kaybolduktan 5.5 saat sonra aramaya başlayan Yüksel Güran'ın cinayetle ilgili önemli bilgileri saklamış olabileceğini ifade etti.

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